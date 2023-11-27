Медведев: спецслужбы РФ должны принять меры для борьбы с биоугрозами от США

По словам зампреда Совета безопасности, США пытаются получить компоненты биооружия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские спецслужбы должны принять меры для противодействия военно-биологическим программам Вашингтона, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы. В свою очередь продолжим уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание", - сказал он во время первого заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биобезопасности.

Медведев пояснил, что Россия неоднократно обращалась к своим визави по этому поводу. "Но, тем не менее, Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути речь идет о получении компонентов биологического оружия", - сообщил он.

Политик подчеркнул, что необходимо формировать механизмы контроля за исследовательской деятельностью в таких биолабораториях, используя для этого международные площадки.

Зампред Совета безопасности РФ обратил внимание, что сейчас технологически развитые государства делают особый акцент на использовании современных биологических технологий. "От этого, действительно, напрямую зависит устойчивый экономический рост. Специальные меры поддержки, меры развития этой отрасли разрабатываются и внедряются в крупнейших странах, таких как США, Китай, Япония, Южная Корея, Израиль. Европейский континент тоже, естественно, в этом принимает участие", - перечислил он. Однако, констатировал политик, далеко не всегда такая деятельность носит созидательный или мирный характер.

Вызовы в сфере биобезопасности

Медведев считает, что РФ нужно быть готовой ко всем вызовам в сфере биобезопасности. "Действительно, мы продолжаем уделять развитию биотехнологий самое пристальное внимание", - подчеркнул политик. Он напомнил, что сейчас реализуются федеральные научно-технические программы в области экологии, изменения климата, развития АПК, генетических технологий и так далее.

"Все эти вопросы и соответствующие документы тесно увязаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы", - заключил он.

Он добавил, что соответствующая работа будет вестись в рамках комиссии. "Давайте сегодня обсудим общие подходы к тому, как эту работу организовать", - предложил замглавы Совбеза, после чего передал слово для доклада директору СВР Сергею Нарышкину.