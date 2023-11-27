Медведев провел первое заседание комиссии по противодействию угрозам биобезопасности

В частности, на заседании затрагивался вопрос противодействия угрозам, которые несет реализация военно-биологических программ США и сеть биолабораторий на территории постсоветского пространства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел первое заседание межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

На заседании, в частности, затрагивался вопрос противодействия угрозам, которые несет реализация военно-биологических программ США и сеть биолабораторий на территории постсоветского пространства.

"Мы проводим первое, установочное заседание межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности", - сказал зампред Совбеза в начале заседания. Он подчеркнул, что предыдущая комиссия "выполнила все задачи, которые перед ней ставились".

Медведев напомнил, что комиссия принимала участие в работе по противодействию инфекционным угрозам, в том числе и коронавирусу, а также рассматривала вопросы мониторинга биологических рисков, подготовки квалифицированных специалистов, производства средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, совершенствованием лабораторной и научно-исследовательской инфраструктуры.

"Тем не менее, ряд поручений по противодействию новым инфекциям - он остается актуальным, и конечно, мы продолжим работу по их выполнению в рамках этой новой, переформатированной комиссии", - подчеркнул Медведев.

Межведомственная комиссия Совбеза РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности была образована в соответствии с указом президента Владимира Путина в октябре 2023 года. Этим же документом была упразднена другая комиссия Совбеза - по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее функции были переданы в новую структуру. Они включают в себя оценку угроз биобезопасности и уровня защиты населения России, обеспечение мониторинга соблюдения требований биологической безопасности и организацию комплексных исследований биотехнологий.