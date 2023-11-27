В МИД РФ заявили о необходимости определить маршрут в рамках многополярного мира

Как отметили в ведомстве, основным фактором привлекательности и силы русского полюса должна стать не только военная, экономическая и технологическая мощь, а самобытное цивилизационное основание

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. России нужно определить свой маршрут в рамках парадигмы формирующегося многополярного мира. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров на XXV Всемирном русском народном соборе "Настоящее и будущее Русского мира".

"Нам надо определить свой маршрут в рамках парадигмы многополярного мира, который, как справедливо определил наш президент [Владимир Путин], рождается по объективным законам и обстоятельствам. И нам надо в него грамотно вписаться", - сказал он.

Как отметил дипломат, основным фактором привлекательности и силы русского полюса должна стать не только военная, экономическая и технологическая мощь, а самобытное цивилизационное основание. "Иными словами Россия и Русский мир окажутся состоятельными в новой системе только тогда, когда предложат свой собственный цивилизационный и культурный проект", - добавил Озеров. При этом, по его словам, именно русский народ должен стать интеллектуальным лидером формирования многополярного мира.