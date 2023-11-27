Эксперт прогнозирует проведение Израилем военной операции на юге Газы

Руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Ирина Звягельская заявила, что "они не будут это делать на юге, потому что это безумие, это безумные жертвы, но они это оставят на потом"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля отложили проведение военной операции на юге сектора Газа по ликвидации лидеров ХАМАС, но она возможна в будущем. Такое мнение выразила руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Ирина Звягельская на форуме "Примаковские чтения".

"Судя по всему, они [власти Израиля] отказались от идеи уничтожать всех хамасовцев, где они только их найдут. Они не будут это делать на юге, потому что это безумие, это безумные жертвы, но они это оставят на потом, - сказала Звягельская. - Они имеют опыт уничтожения террористов даже не на Ближнем Востоке, а в тех странах, в которые они перемещаются. Они [власти Израиля] считают, что они это сделают".

Власти Израиля ранее неоднократно подчеркивали, что ведущаяся в секторе Газа военная операция преследует две цели - освобождение всех удерживаемых заложников и полное уничтожение военного и управленческого потенциала палестинского радикального движения ХАМАС, контролирующего анклав с 2007 года.