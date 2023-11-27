Захарова прокомментировала закрытие Финляндией КПП на границе с Россией

Официальный представитель МИД РФ считает, что Хельсинки тем самым огородился от мирового большинства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии "Известиям".

"Этот забор оградил не нас, этот забор оградил их. <...> Они ведь сами себя отгородили. От кого? Не только ведь от России, но и от мирового большинства", - сказала она.

Дипломат в этой связи указала, что вопрос закрытия КПП на границе с РФ касается "не только конкретно решения определенной части финских властей вот таким образом <...> еще больше подпортить отношения с Россией, ударив по собственным же гражданам". "Это более глобальный вопрос, что вообще Европейский Союз намерен делать, оказавшись в американской ловушке?", - подчеркнула Захарова.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". Так власти отреагировали на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.

Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия глубоко сожалеет в связи с решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе.