Соглашение между РФ и Польшей по охране окружающей среды прекратило действие

Оно подразумевало меры по охране окружающей среды и обеспечению взаимной экологической безопасности, особенно на приграничных территориях, включая Балтийское море

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Польшей о сотрудничестве по охране окружающей среды, подписанное в 1993 году, прекратило свое действие 25 ноября. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации сообщении МИД РФ.

"25 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Польши о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года", - указали в российском дипведомстве.

Из текста соглашения следует, что оно подразумевало меры по охране окружающей среды и обеспечению взаимной экологической безопасности, особенно на приграничных территориях, включая Балтийское море.