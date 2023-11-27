Рябков заявил об отсутствии перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона

По мнению замглавы МИД РФ, это не зависит от итогов выборов президента США в 2024 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Перспектива улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается вне зависимости от итогов выборов президента США в 2024 году. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Что касается отношений с США, то, на мой взгляд, перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматривается. Причем независимо от того, кто выйдет победителем из избирательной кампании, кто станет следующим президентом США, как распределятся силы в палатах Конгресса", - сказал замминистра.

"Поэтому управление глубоким кризисом в отношениях с США и всемерное наращивание, углубление партнерства с Китаем - тот путь, по которому, я думаю, мы будем двигаться", - резюмировал Рябков.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.