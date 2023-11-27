Рябков заявил, что укрепление отношений с Китаем отвечает интересам России

Это путь, определенный лидерами двух стран, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Всемерное укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам России, это путь, определенный лидерами двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме "Примаковские чтения".

"Всемерное укрепление и углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху с КНР в полной мере отвечает российским интересам. Это магистральный путь, который определен лидерами наших стран. Диверсификация и углубление отношений во всех областях, разумеется, отвечает нашим интересам", - сказал он.

"Мы, безусловно, будем еще теснее работать на всех соответствующих многосторонних площадках", - добавил замминистра.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.