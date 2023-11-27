Рябков сообщил о работе РФ над освобождением всех удерживаемых ХАМАС россиян

Замглавы МИД РФ выразил надежду на новые результаты в этом направлении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия работает над освобождением всех удерживаемых движением ХАМАС граждан РФ и выражает надежду на новые результаты в этом направлении. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

"Над этим работаем, почин сделан. Это важное событие [освобождение из сектора Газа россиянина Рона Кривого]. Господин Кривой сегодня был в Министерстве [иностранных дел РФ]. С ним проведена встреча. Мы надеемся на то, что в целом ситуация с освобождением и заложников, и эвакуация российских граждан, которые в последнее время в значительных, но недостаточных количествах все-таки имеют возможность покинуть эту территорию, приехать в Россию, что эта работа будет давать новые результаты. МИД и другие профильные ведомства на ней сфокусированы", - сказал он, отвечая на вопрос о шансах сдерживания движением ХАМАС обещания освободить всех россиян.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь.

В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.

22 ноября движение ХАМАС сообщало о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Этот режим вступил в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.