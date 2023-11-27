Эксперт: перспектива "холодной войны" между США и Китаем становится все более осязаемой

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов считает, что в будущем не исключено увеличение санкционного давления на Пекин со стороны Вашингтона

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вероятность полномасштабного противостояния между Китаем и США по типу холодной войны становится все более осязаемой, в будущем не исключено увеличение санкционного давления на Пекин со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов на форуме "Примаковские чтения".

"Начнется ли между странами холодная война полномасштабная? Судя по всему, эта перспектива становится все более и более осязаемой", - указал эксперт.

По его словам, конфронтация между Пекином и Вашингтоном в первую очередь будет происходить по линии идеологических противоречий. "В сфере идеологии никакого перемирия и примирения между Китаем и США как минимум до конца этого десятилетия", - отметил Ломанов.

По его словам, в будущем США могут попробовать использовать санкции в качестве "последнего аргумента в виде мощнейшего удара неядерного толка в надежде на то, что он сможет покачнуть китайскую экономику, расшатать внутренние социальные устои Китая".

В то же время аналитик выразил уверенность, что санкционное давление является оружием "разового действия". "Поэтому сейчас мы говорим о том, что последствия возможного введения против Китая санкций антироссийского образца будет глубочайшим потрясением для всей мировой экономики", - пояснил он.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.