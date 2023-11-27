Миссия РФ прокомментировала обвинения в адрес России в незаконном сотрудничестве с КНДР

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что цель попыток очернить РФ - увести внимание Совета Безопасности ООН от реальных причин нестабильности на Корейском полуострове

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Обвинения России в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР не имеют оснований, цель попыток очернить РФ - увести внимание Совета Безопасности ООН от реальных причин нестабильности на Корейском полуострове. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Сегодня от нескольких делегаций мы услышали обвинения в адрес России в так называемом незаконном военно-техническом сотрудничестве России с КНДР. Эти предположения беспочвенны. Россия ответственно выполняет свои международные обязательства. Это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР", - сказала она на заседании СБ ООН, посвященном ракетному запуску Пхеньяном разведывательного спутника.

Дипломат уверена, что за попытками "очернить Россию в контексте ситуации на Корейском полуострове" в действительности кроется стремление "увести внимание Совета [Безопасности] от реальных первопричин нестабильности в регионе, связанных с амбициями США задушить Пхеньян любой ценой".

Евстигнеева отметила, что у Вашингтона "фактически не осталось рычагов влияния" на КНДР, о чем все чаще говорят и в экспертном сообществе. "Однако вместо того, чтобы усиленно стремиться к установлению влияния, не пора ли Вашингтону задуматься о том, чтобы протянуть Пхеньяну руку взаимоуважительного диалога?" - задалась вопросом заместитель постпреда РФ.