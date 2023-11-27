Рябков: надо дождаться сигналов новой власти Аргентины по интересу к членству в БРИКС

Как заявил замглавы МИД РФ, вопрос может проясниться по итогам встречи шерп БРИКС в ЮАР

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аргентина уже получила приглашение вступить в БРИКС, теперь необходимо дождаться сигналов новых властей страны по этому вопросу. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

"Приглашение сделано, нам надо дождаться сигналов из Буэнос-Айреса", - указал высокопоставленный дипломат. По его словам, соответствующий вопрос может проясниться по итогам встречи шерп БРИКС, которая пройдет в ЮАР с 30 ноября по 3 декабря. "Если не станет яснее, еще подождем", - добавил Рябков.

"Но БРИКС не заботится о собственном имидже, - продолжил он. - Это не пиар-проект, это не формат, где происходят разговоры, выпускаются декларации и на этом дело заканчивается. БРИКС сфокусирован на конкретике сотрудничества".

Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что российское председательство в БРИКС в 2024 году, в рамках которого намечено более 200 мероприятий на разных уровнях, станет новым вкладом в результативность и эффективность объединения, в повышение его привлекательности. "Меньше слов - больше дела. Вот наш подход", - заключил Рябков.

Выборы в Аргентине

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Хавьер Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Советник Милея по внешней политике Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменения позиции.