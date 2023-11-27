Слуцкий прокомментировал заявления, что Украина не пойдет на мир с РФ без репараций

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, украинские власти переходят к "стадии торга", начиная допускать возможность мирного соглашения с Россией

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские власти переходят к "стадии торга", начиная допускать возможность мирного соглашения с Россией. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова замминистра юстиции Украины Ирины Мудра о том, что Киев не подпишет соглашение без репараций со стороны РФ.

"Укрорежим переходит в стадию торга. Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией "репараций". Ключевое слово здесь, думаете, "репарации"? Нет, скорее, - "мировое соглашение", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад "сливает" президента Украины Владимира Зеленского, "несмотря на все бравурные заверения натовского истеблишмента".

"И это все отчетливее начинает осознавать окружение укрофюрера. Внезапные откровения [главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида] Арахамии о том, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал мирные переговоры весной 2022 года, а не провокация в Буче послужила тому причиной (как представлялось "просвещенной европейской общественности" на официальном уровне), предложения о необходимости вынесения на всеукраинский референдум "пунктов" договоренностей с Россией, теперь нарисовались и конкретные "условия" - репарации", - констатировал депутат.

"Репарации платит проигравшая и напавшая сторона. В случае с украинским конфликтом - Россия, защищая русский Донбасс и спасая мир от нацизма, точно не будет в числе проигравших", - резюмировал Слуцкий.