Рябков: диалог по стратегической стабильности между РФ и США вряд ли возобновится

По словам замглавы МИД РФ, односторонние уступки с российской стороны исключены

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Диалог по стратегической стабильности между РФ и США вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был ранее. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

"Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", - сказал он.

"Если и будет такое решение принято в пользу ответа [России на предложения США о возобновлении диалога], то американские коллеги вряд ли увидят в нашем ответе что-то, что покажется им шагом навстречу. Односторонние уступки с российской стороны, безусловно, исключены", - подчеркнул Рябков.

Рябков отметил, что за последнее время в российско-американских отношениях произошло "немало негативного", что не дает возможности возобновить политический диалог по важным вопросам. "Ответственность за это на Вашингтоне", - указал замминистра.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.