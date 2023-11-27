Рябков исключил встречу Лаврова с Блинкеном на СМИД ОБСЕ

По словам замглавы МИД РФ, американская сторона ее не запрашивала

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Американская сторона не запрашивала встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях совещания глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, такой встречи не будет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

"Нет, [американская сторона не запрашивала] и не будет запрашивать. И встречи не будет", - указал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен воздержался от комментариев относительно возможности соответствующих контактов.

Лавров в свою очередь сообщил, что российская делегация примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, если Болгария, как она пообещала Северной Македонии, откроет воздушное пространство для РФ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. На ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве. Его тема - "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.