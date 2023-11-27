Рябков: РФ провела сверку часов с КНР после встречи Си Цзиньпина и Байдена

Встреча состоялась 15 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия провела с представителями Китая сверку часов после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"От американцев мы ничего подобного не ожидали, в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую сверку часов, за что мы им, безусловно, благодарны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.