Миссия РФ заявила, что действия США противоречат деэскалации на Корейском полуострове

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева напомнила, что, в частности, 15 ноября "второй раз за месяц к территории полуострова прибыли два стратегических бомбардировщика США B-52H"

ООН, 27 ноября. /ТАСС/. Действия США и их союзников, в частности совместные военные маневры вблизи границ КНДР, не соотносятся с намерениями снизить напряженность на Корейском полуострове и за его пределами. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"При любой возможности делегация США созывает Совет Безопасности для того, что выставить себя чуть ли не жертвой ситуации, созданной якобы исключительно Пхеньяном. <...> В марте мы уже обращали внимание Совета на воинственные маневры США, Японии и Республики Корея, которые проводились в непосредственной близости границ КНДР. <...> К сожалению, с тех пор так и не было сделано правильных выводов, и демонстрация военной силы США в тысячах километрах от своих границ продолжает бить рекорды. К настоящему моменту за текущий год союзниками были проведены уже шесть совместных учений при непосредственном участии американских вооруженных сил", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 15 ноября "второй раз за месяц к территории полуострова прибыли два стратегических бомбардировщика США B-52H", а 16 ноября в Японском море "завершились очередные крупные учения ВМС США и Республики Корея". 21 ноября, через месяц после захода на военно-морскую базу южнокорейского города Пусан американского авианосца "Рональд Рейган", его же "посетила авианосная ударная группа США во главе с авианосцем "Карл Винсон". "Весьма интересно услышать от американской делегации, насколько эти действия соотносятся с требованием пункта 28 резолюции Совета 2397 о необходимости работы над ослаблением напряженности на Корейском полуострове и за его пределами?" - поинтересовалась Евстигнеева.

"Кроме того, обращает на себя внимание, что правительство Республики Корея в качестве ответной меры приняло решение частично приостановить действие межкорейского военного соглашения 2018 года, играющего важную роль в поддержании стабильности и недопущении вооруженных инцидентов в районе военно-демаркационной линии. Подобные шаги не могли не вызвать ответной реакции", - убеждена она.

"Озабоченность вызывают также противоречивые сигналы со стороны американских союзников в Северо-Восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которые вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - заключила Евстигнеева.