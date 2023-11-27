Представительство РФ заявило о затишье в секторе Газа

Наблюдается нехватка воды, еды и топлива, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Временное затишье фиксируется в секторе Газа, но наблюдается нехватка воды, еды и топлива. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"В Газе сейчас затишье, но это временно, и не уменьшает проблем с гуманитарной составляющей. Там по-прежнему не хватает воды, еды, топлива. Все мы видели заявления ООН по ситуации: лучше там не становится", - рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Обстановка в Рамалле на текущий момент спокойная, отметила Зарипова.

"Да, обстановка обычная", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос.