Богданов и Вершинин обсудили с сирийскими коллегами конфликт между Палестиной и Израилем

Стороны также обратили внимание на ситуацию в Сирии и вокруг нее

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с сирийскими коллегами Бассамом Саббагом и Айманом Соусаном усилия по преодолению палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе заинтересованного обмена мнениями по представляющей взаимный интерес международной проблематике, в том числе в контексте резкого обострения в зоне палестино-израильского конфликта, была акцентирована востребованность многосторонних усилий, направленных на достижение прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой базе", - отметили на Смоленской площади.

Стороны также обратили внимание на ситуацию в Сирии и вокруг нее. "Основное внимание было уделено задаче продвижения комплексного политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности этой дружественной для России страны", - указали в министерстве.

Дипломаты также рассмотрели некоторые конкретные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая взаимодействие в ООН и на других международных площадках.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.