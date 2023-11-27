Болгария открыла свое воздушное пространство для визита Лаврова на встречу ОБСЕ

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила о получении положительного ответа на ноту Москвы о пролете самолета главы МИД РФ

СОФИЯ, 27 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария открыла свое воздушное пространство для визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом ТАСС сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"На нашу ноту о пролете самолета Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен", - сказала Митрофанова.

Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", сообщил, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для полета делегации РФ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с председательствующим государством. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в заседании СМИД ОБСЕ пока не решен. Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза.

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