Матвиенко заявила, что Запад больше не сможет сохранять гегемонию

Председатель Совета Федерации отметила, что сейчас "укрепляются и расширяются" новые форматы, такие как БРИКС и ШОС, и это мешает западным странам "воплощать свой план"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Процесс создания нового мира и реализации сценария в интересах мирового большинства, а не под руководством Запада, идет полным ходом, воплощать план по сохранению гегемонии больше не получится и пора садиться за стол переговоров. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге, посвященном 80-летию начала работы Тегеранской конференции.

"Фактически, в сорок третьем [году] Запад просто был вынужден признать реальность. Признать и попытаться включиться в нее. Потому что почувствовал риск осуществления сценария, на который не сможет повлиять. Этого они боялись и, уверена, боятся сегодня... Полагаю, единственно в этом и состоят истинные красные линии для тех по обе стороны Атлантического океана, кто старается сохранить гегемонию и контроль над историческим процессом", - написала спикер Совфеда в своем блоге, опубликованном на официальном сайте верхней палаты парламента.

По ее мнению, именно поэтому тогда и возник Тегеран. "Что сейчас? Абсолютно точно, мы сегодня вновь имеем дело с масштабными событиями, которые объективно ведут к созданию другого мира, реализации сценария уже в интересах мирового большинства. Укрепляются и расширяются новые форматы - БРИКС, ШОС и т. д. Их популярность растет. И воплощать свой план у Запада больше не получается. И не получится. Ни в конкретных сюжетах - как на Украине или на Ближнем Востоке, - ни в целом в глобальном пространстве", - продолжила Матвиенко.

Она убеждена, что этот процесс абсолютно неизбежен. Председатель верхней палаты парламента отметила, что Тегеранскую конференцию относят к числу крупнейших политических и дипломатических событий Второй мировой войны. "Считаю, что Тегеран-43 - один из ярчайших исторических примеров, раскрывающих главный принцип Запада при реализации своих интересов. Это даже не принцип, а, скорее, своего рода инстинкт. Инстинкт самосохранения Запада. В ХХ веке он работал", - констатировала сенатор.

Суть этого инстинкта, как отметила Матвиенко, прост и заключается в том, что ничто сказанное или сделанное ранее ни к чему не обязывает в дальнейшем, если не отвечает их интересам. "На мой взгляд, и сам факт тегеранской встречи, и решения, принятые лидерами Советского Союза, США и Великобритании, четко подтверждают этот тезис и показывают наличие у атлантического Запада на тот момент этого самого основного инстинкта. Выяснилось, что геополитические противоречия между странами, глубочайшие различия в сфере государственно-политического устройства, идеологии - не препятствие для совместных действий. Оказывается, можно десятилетиями навешивать на советскую страну и ее вождя ярлыки и тем не менее сесть за один стол. И договариваться", - подчеркнула глава Совфеда.

Политик добавила, что не хочет принижать историческое значение итогов Тегеранской конференции, потому как "они реально огромны", однако одновременно она напомнила, что Тегеран-43 для США и Великобритании "точно не был проявлением доброй воли" и стал возможен лишь в тот момент, когда было уже абсолютно понятно, что Советский Союз после переломных военных побед способен самостоятельно разгромить фашизм, принести мир в Европу, установить стабильность на континенте.

Пора за стол переговоров

"Казалось бы, самое время Западу вновь прислушаться к тому самому инстинкту самосохранения, который 80 лет назад усадил Рузвельта и Черчилля за стол переговоров. Вот только вопрос - обнаружится ли он в XXI веке внутри западной цивилизации и есть ли среди нынешних западных лидеров фигуры, подобные тем? Политики, способные своевременно осознать, или, скорее, признать, что человечество давно готово строить и уже строит свою жизнь без их руководящей и направляющей... Что на самом деле лидерство уже не за ними", - написала Матвиенко.

Она уверена, что чтобы "не растратить свой цивилизационный потенциал", пора вновь садиться и разговаривать. "Взаимоуважительно и на равных со всеми здоровыми силами мирового большинства. Пока, судя по высказываниям американского президента после недавней встречи с лидером Китая, ответ, скорее, отрицательный", - заключила спикер Совфеда.