Делегация РФ прибудет на сессию Генассамблеи Интерпола

По словам президента организации Ахмеда Насера ар-Раиси, Интерпол пригласил российскую делегацию на это мероприятие

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Интерпол пригласил российскую делегацию на 91-ю сессию Генеральной ассамблеи и празднование 100-летия организации, представители РФ примут участие в мероприятиях. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси.

"Конечно, они приглашены, и мы приветствуем их, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии", - ответил президент Интерпола на вопрос о приглашении российской делегации на сессию Генеральной ассамблеи и торжества по случаю 100-летия организации.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола откроется в Вене 28 ноября и продлится до 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств более чем из 190 стран - участниц организации. Сессия ассамблеи приурочена к 100-летию с момента создания организации, основанной в Вене в 1923 году.