Москва потратит на выборы депутатов гордумы почти 1,3 млрд рублей

Такая же сумма была выделена годом ранее на выборы мэра столицы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 1,255 млрд рублей предусмотрено в столичном бюджете на проведение выборов депутатов Мосгордумы в 2024 году. Такие сведения значатся в законе о бюджете города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Проведение выборов депутатов Московской городской думы - 1 млрд 255 млн 834,3 тыс. рублей", - говорится в документе.

Такая же сумма была выделена годом ранее на выборы мэра столицы, которые состоялись в сентябре 2023 года. В последний раз столичных парламентариев выбирали в 2019 году.

"Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при проведении выборов и референдумов - 1 млрд 407 млн 721,4 тыс. рублей. <...> Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов - 151 млн 887,1 тыс. рублей. <...> Московская городская избирательная комиссия - 1 млрд 929 млн 439 тыс. рублей", - добавляется в документе.

Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов 22 ноября.

Согласно документу, доходы Москвы в 2024 году составят почти 4,3 трлн рублей, расходы - порядка 4,8 трлн рублей. В 2025 году доходы столицы составят около 4,6 трлн рублей, расходы запланированы в размере более 5 трлн рублей. В 2026 году данные параметры будут равны свыше 4,9 трлн рублей и более 5,1 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2024 году составит почти 500,3 млрд рублей, в 2024 году - более 403,6 млрд рублей, в 2026 году - около 209,9 млрд рублей.