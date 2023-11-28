Володин: Финляндия наказывает своих граждан, закрывая восточные КПП на границе с РФ

Председатель Госдумы подчеркнул, что такое решение будет стоить финнам около €3 млрд

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Закрытие Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, кроме самого северного, лишает ее возможности развиваться, а руководство наказывает прежде всего своих граждан. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. <...> Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться", - написал он.

Володин подчеркнул, что такое решение будет стоить финнам ,"по некоторым оценкам, порядка 3 млрд евро". "На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться", - отметил председатель Госдумы.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала"). Так власти отреагировали на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.