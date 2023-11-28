Рябков не исключил, что на Украине США "наступят на вьетнамские, афганские грабли"

Как отметил замглавы МИД РФ, успешное завершение спецоперации является "решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление" соответствующим образом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что в ситуации вокруг Украины власти США могут "наступить на грабли" вьетнамского и афганского конфликтов.

"Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что "на Украине, похоже, такой вариант далеко не исключен".

В этом контексте Рябков напомнил о забытом Вашингтоном опыте 1970-х годов, "когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе".

Замглавы МИД РФ пояснил, что успешное завершение специальной военной операции является "решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление" соответствующим образом.

"Тогда откроются перспективы: и в плане двусторонних отношений, и в плане практически ликвидированного, называя вещи своими именами, контроля над вооружениями, не говоря уже о возвращении к нормальным связям между нашими обществами и людьми", - заключил он.