В ДНР заявили, что ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки атак

По словам советника главы региона Яна Гагина, атаки готовят на разных участках этого района, включая Майорск

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские войска сконцентрировали крупную группировку под Горловкой в ДНР для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска. Об этом сообщил ТАСС советник главы региона Ян Гагин.

"По данным нашей разведки, противник сконцентрировал весьма существенную группировку на горловском направлении, [украинские войска] готовят атаки на разных участках этого района, включая Майорск. Пытаются отвлечь внимание с более провальных для ВСУ направлений", - сказал Гагин.

Он отметил, что только за последние двое суток в результате нескольких попыток атаковать позиции российских сил на этом участке фронта украинская армия потеряла убитыми до двух десятков бойцов.