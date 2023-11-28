Рябков: РФ предлагает странам следовать обязательствам по неразмещению оружия в космосе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает всем членам международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Москва прорабатывать с Пхеньяном вопросы о заключении договора о неразмещении первыми оружия в космосе после запуска КНДР разведывательного спутника.