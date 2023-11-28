Рябков заявил об отсутствии планов контактов с США до конца года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Проведение контактов между Россией и США, в том числе по теме озабоченностей в сфере ядерного оружия, до конца года не планируется. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о возможности неформальных консультаций представителей внешнеполитических ведомств двух стран в декабре.

"Я не могу это [проведение контактов до конца года] подтвердить. Таких планов нет, - сказал Рябков. - Ни на экспертном, ни на ином уровне двусторонних контактов с США по этой теме, да и чисто по двусторонним сюжетам, до конца года не планируется".