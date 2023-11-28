Богданов заявил о готовности России взаимодействовать с Африкой в сфере мирного атома

По слвоам замглавы МИД РФ, сейчас ведется "активная работа по имплементации" договоренностей, достигнутых на саммите Россия - Африка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Африкой не только в традиционных областях, но и в сферах мирного атома, цифровых технологий. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения".

"Учитывая потребности африканских друзей, Россия нацелена на использование своих естественных конкурентных преимуществ там, где мы объективно являемся одними из лучших в мире. Это образование, здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности, военное и военно-техническое сотрудничество. При этом мы готовы взаимодействовать не только в традиционных областях, но и по новым перспективным направлениям - это мирный атом, освоение космоса, цифровые технологии", - сказал он.

Замминистра добавил, что сейчас ведется "активная работа по имплементации" договоренностей, достигнутых на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка.

"Подтверждена роль российского саммита и итогов его декларации как системообразующих инструментов для продвижения эффективного партнерства, придания ему стратегического характера", - отметил он.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.