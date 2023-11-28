Богданов сообщил о планах РФ ежегодно проводить министерские конференции с Африкой

По словам замглавы МИД РФ, этот формат станет "важнейшим инструментом, который будет содействовать переходу от заявленных программных установок к достижению практических результатов"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает проводить министерские конференции с африканскими странами каждый год в перерывах между саммитами Россия - Африка. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения".

"В рамках регулярной сверки часов для реализации всего комплекса задач и упрощения нашей связи с континентом учрежден новый диалоговый формат. Это министерские конференции Россия - Африка. И они будут проводиться на регулярной основе. Мы полагаем, что ежегодно в интервале между саммитами, которые мы договорились проводить через три года", - указал замминистра.

По его словам, этот формат станет "важнейшим инструментом, который будет содействовать переходу от заявленных программных установок к достижению практических результатов". "И здесь, конечно, роль играют планы практических наших действий, которые принимались и после первого саммита, и сейчас - после второго", - добавил Богданов.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве. Его тема - "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.