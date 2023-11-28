Матвиенко назвала восстановление единства и суверенитета приоритетом для Ливии

Спикер Совфеда отметила, что в России внимательно следят за процессами, происходящим в Ливии как дружественной стране

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Восстановление территориальной целостности и суверенитета Ливии, а также достижение общенационального консенсуса является сейчас приоритетом для Ливии. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммедом Такалой, который прибыл в Россию по приглашению спикера верхней палаты парламента.

"Много горя и беды принесли США и их союзники в своих агрессивных действия против вашей страны. Россия с самого начала предпринимала усилия, чтобы положить конец губительной для Ливии спирали насилия, активно содействовала продвижению ливийского политического урегулирования в ООН, на других международных площадках и в других форматах. Мы хорошо понимаем, что приоритетом на сегодня является восстановление единства, территориальной целостности, суверенитета Ливии и достижение общенационального консенсуса", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи.

Она добавила, что в России внимательно следят за процессами, происходящим в Ливии как дружественной стране. "Бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенного государства Ливии, прямая вооруженная агрессия против вашей страны, конечно, привели к трагическим последствиям. К сожалению, уже более 12 лет ваша страна не может оправиться от последствий военной интервенции НАТО, в результате которой была практически уничтожена государственность, подорвана территориальная целостность, разрушена экономика", - констатировала Матвиенко.

Она поприветствовала послов, которые также присутствовали на встрече и выразила надежду, что они будут оказывать содействие расширению российско-ливийских связей, в том числе по парламентской линии.

Председатель верхней палаты парламента также отметила, что в России знают Такалу "как видного политического деятеля новой Ливии", сторонника развития дружественных отношений с Россией. "Уверены, что ваш визит в Россию придаст новый импульс всему комплексу российско-ливийских отношений", - сказала Матвиенко.

Программа визита

Политик сообщила, что для делегации подготовлена насыщенная субстантивная программа визита. В частности, запланированы встречи в обеих палатах парламента, в том числе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, пройдут переговоры в МИД со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

"Знаю, что это ваше первое посещение России, и я рада, что одним из пунктов программы будет посещение международный выставки форума "Россия" на ВДНХ. На этой площадке представлены все регионы РФ с их культурным и этническим разнообразием <...>. Эта выставка - это масштабная проекция всей нашей огромной страны. Думаю, вам будет интересно с ней познакомиться", - сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что в России проживает более 200 народностей, которые говорят на разных языках и исповедуют разные религии. "У нас огромный опыт мирного сосуществования, совместного проживания такого многоцветия народов и народностей", - отметила спикер Совфеда.