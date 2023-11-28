МИД РФ: США "обкатывают" применение спутников в схеме смены неугодных правительств

В дипведомстве отметили, что это создает "серьезные риски для безопасности космических операций и долгосрочной устойчивости космической деятельности"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. США и их союзники наращивают использование коммерческих спутников для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил, Вашингтон "обкатывает" таким образом новую модель смены правительств, заявил начальник отдела мирного космоса департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Сергей Белоусько.

"Крайне опасной считаем набирающую обороты тенденции использования Соединенными Штатами Америки и их союзниками коммерческих спутников и соответствующей наземной инфраструктуры, заявленной изначально как система гражданского назначения, для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил, вмешательства во внутренние дела суверенных государств. По сути, мы становимся свидетелями "обкатки" новой модели провоцирования внутренних потрясений и смены правительств, не вписывающихся в так называемый миропорядок, основанный на правилах", - отметил дипломат, выступая на открытии научно-практической конференции "Политические аспекты прикладного применения космических технологий".

По оценке представителя российского МИД, это создает "серьезные риски для безопасности космических операций и долгосрочной устойчивости космической деятельности".

"Это чревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов на Земле, напрямую зависящих от космических технологий, - подчеркнул Белоусько. - Под угрозу ставится выполнение целей устойчивого развития, утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН".

Инициативы Москвы

В то же время, по словам дипломата, Россией развернута широкая международная кампания по продвижению проекта резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) "Космическая наука и технологии для продвижения мира". "Данный документ нацелен на закрепление на уровне ООН понимания о недопустимости использования гражданских космических систем в незаявленных целях, тем самым подвергая неоправданным рискам и ставя под угрозу общее космическое будущее", - продолжил Белоусько.

"Российская Федерация настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными участниками космической деятельности. Мы приветствуем любые инициативы и проекты, нацеленные на исследования использования космоса в интересах всего международно сообщества, а не отдельных игроков", - резюмировал представитель дипведомства.