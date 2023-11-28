Рябков сообщил, что встречи представителей ядерной "пятерки" до конца года не планируются

В августе председательство в объединении перешло от США к России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия как координатор формата ядерной "пятерки" (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не планирует мероприятий до конца 2023 года, относит предложенную другим странам повестку координаторства на 2024 год. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"И [встречи] "пятерки" нет. Мы все это относим на новый год, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы свои предложения изложили по повестке дня и по примерному графику, и мы, видимо, в ближайшее время можем получить какие-то отклики со стороны других участников "пятерки". Но в любом случае программа координаторства - она вся в будущем году".

В августе председательство в объединении перешло от США к России. В октябре Рябков сообщал о встрече представителей стран "ядерной пятерки" на рабочем уровне. В интервью газете "Коммерсантъ" высокопоставленный дипломат отмечал, что Россия не хотела бы, будучи страной - координатором в формате "ядерной пятерки", замыкать его лишь на тематике снижения ядерных рисков.