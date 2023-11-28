Володин заявил, что РФ борется с нацистами в украинской власти, а не с украинцами

Председатель Госдумы добавил, что нужно сделать все возможное, чтобы семьи бойцов ни в чем не нуждались

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия борется против нацистов в украинской власти, а не против мирных граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"На Украине произошла трагедия, кровавый государственный переворот. Приход к власти нацистов, потеря суверенитета, попали под полное управление Вашингтона и Брюсселя. Страны сегодня не стало. Поэтому, когда речь идет об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть", - сказал он.

"Мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идет освобождение, идет мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны", - сказал Володин, отметив, что нужно сделать все возможное, чтобы семьи бойцов ни в чем не нуждались.

По словам Володина, для приближения победы необходимо объединение всех политических сил. Он отметил, что "руководители политических фракций понимают это, со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества".

Председатель Госдумы отдельно подчеркнул роль президента Владимира Путина, "который делает все для процветания страны, для ее объединения". "Независимо от партийной принадлежности мы также должны со своей стороны подставить плечо, объединиться для достижения целей и задач, которые президент поставил в рамках целеполагания развития страны", - сказал Володин.