Турчак считает главной задачей "Единой России" обеспечение единства общества

По словам секретаря генсовета партии, "Единая Россия" должна противостоять попыткам разобщения, дезинформации и клеветы

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Главная задача "Единой России" - обеспечение единства российского общества в то время, когда "творится большая история". Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на дискуссионной площадке "Горжусь Россией" на территории военно-исторического комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Дискуссионная площадка "Горжусь Россией" - первое из трех мероприятий, которые партия проведет в преддверии съезда. Площадки "Уверенность" и "Будущее" пройдут в Нижнем Новгороде и Москве соответственно. Съезд единороссов состоится 17 декабря в Москве на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

"Сегодня на наших глазах творится большая история, которую будут помнить наши потомки, наши внуки и правнуки. И сегодня нашей главной задачей является обеспечить единство общества, содействовать каждому успеху - на фронте, заводе, стройках, в помощи нуждающимся. Сегодня каждый день появляются новые герои, достижения и победы, эти достижения и победы мы не должны дать замолчать", - заявил Турчак, добавив, что партия должна противостоять попыткам разобщения, дезинформации и клеветы.

"Мы не имеем с вами никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своем рабочем месте должен вести нас к победе, к нашей общей большой победе, которой будут гордится наши дети и наши внуки", - добавил он.

Турчак отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) депутаты-единороссы инициировали более 250 законов для эффективного противодействия иностранным санкциям. "Сотни наших депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В рамках созданной президентом рабочей группы по вопросам СВО мы ежедневно решаем вопросы участников СВО и членов их семей, помогаем им, решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией наших раненых бойцов. Всего по инициативе рабочей группы было принято более 80 законов по поддержке участников СВО и членов их семей, обработано более 40 тыс. обращений из самых разных уголков нашей страны" - сказал он.