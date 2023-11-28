Путин: конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта, отметил президент России Владимир Путин в послании своему коллеге из Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года", - говорится в послании главы российского государства, которое зачитал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на мероприятии по случаю памятной даты.

Как указал Путин, "именно в этом [в создании суверенной Палестины в границах 1967 года] видится ключевое условие достижения всеобъемлющих долгосрочного, справедливого палестино-израильского урегулирования".