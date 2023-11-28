Весенняя сессия Думы продлится с 9 января по 4 августа

Первую неделю депутаты будут работать с избирателями в регионах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, согласно которому весенняя сессия палаты в 2024 году пройдет с 9 января по 4 августа.

Документ ранее в ноябре был внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по регламенту. Согласно постановлению, весенняя сессия начнется 9 января, первую неделю депутаты будут работать с избирателями в регионах. Затем запланированы две недели пленарных заседаний. Неделю с 20 января по 4 февраля депутаты проведут в регионах, а затем запланированы четыре недели пленарных заседаний подряд - с 5 февраля по 3 марта.

В марте депутаты будут работать по стандартному графику: три недели пленарных заседаний подряд, одна неделя - работа с избирателями в регионах. В апреле будет две недели пленарных заседаний - с 8 по 21 число. Затем с 22 апреля по 5 мая депутаты уйдут в ежегодный отпуск.

К стандартному графику депутаты вернутся в мае, проводя три недели пленарных заседаний подряд, а одну неделю выделяя на работу с избирателями в регионах. Последняя неделя пленарных заседаний, согласно постановлению, пройдет с 22 по 28 июля. Затем депутаты планируют работать в регионах до завершения весенней сессии 4 августа.