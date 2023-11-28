Посол РФ: Россия оценит идею о гарантах для Палестины исходя из условий на земле

Как заявил Алексей Ерхов, западные страны громко высказывали критику, когда начался конфликт между Россией и Украиной, но молчат в отношении ситуации в секторе Газа

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия оценит инициативу Турции о механизме гарантов для палестинцев, когда станет ясно, как он реализуется в конкретных условиях на земле. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Daily Sabah.

"Как только мы увидим, что это [механизм гарантов] означает на местах, мы сможем оценить эту концепцию. Пока, насколько я понимаю, эта идея выглядит не столько тактической, сколько стратегической", - сказал он.

Посол также отметил, что западные страны громко высказывали критику, когда начался конфликт между Россией и Украиной, но молчат в отношении ситуации в секторе Газа. "Использование двойных стандартов всегда было одним из самых поразительных примеров лицемерия и предвзятости Запада. Они никогда не замечают грехов и преступлений у тех, кого любят. А свою ложь и клевету они даже пытаются выдать за чистую правду", - отметил посол.

Ерхов добавил, что в соответствии с международным законодательством оккупирующая сторона не имеет права наносить удары по больницам под предлогом самообороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял о готовности выступить гарантом в урегулировании конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС и предлагал провести международную мирную конференцию. Эрдоган призвал страны Ближнего Востока создать механизм гарантирования безопасности и соблюдения прав палестинцев, чтобы обеспечить мир в регионе.