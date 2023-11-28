Путин заявил, что битва РФ за суверенитет имеет национально-освободительный характер

Как отметил президент, Россия отстаивает безопасность и благополучие своего народа

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что битва страны за суверенитет носит национально-освободительный характер.

"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", - заявил глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).