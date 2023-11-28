МИД РФ: Финляндия уже заключила договоры по размещению на своей территории сил НАТО

Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что весь Североатлантический альянс увеличил зону соприкосновения с Россией

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российской стороне известно, что Финляндия заключила в рамках НАТО необходимые договоры для размещения иностранных сил на своей территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме "Примаковские чтения".

"Очевидно, что весь [Североатлантический] альянс увеличил зону соприкосновения с главным противником, как мы обозначены во всех документах, на 1 300 километров. И от Финляндии будут требовать то, что требуется от других союзников: принятия всех необходимых мер, приема на свою территорию иностранных сил. Мы знаем, что Финляндия заключила соответствующие двусторонние договоры", - указал высокопоставленный дипломат.