Посол РФ: сотрудничество со временем придет на смену спаду в отношениях Лондона и Москвы

По словам Андрея Келина, об этом свидетельствует вся долгая история российско-британских отношений

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Спад в отношения между Великобританией и Россией, который наблюдается сейчас, со временем сменится периодом более тесного взаимодействия. Об этом, по словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, свидетельствует вся долгая история российско-британских отношений.

"Как вам известно, Россия никогда не отворачивалась от Великобритании, а многовековая история сотрудничества наших стран свидетельствует, что за временами спада, как правило, следуют времена более тесного взаимодействия", - сказал Келин, выступая в понедельник вечером на церемонии закрытия независимого международного кинофестиваля SIFFA, проходившего в Лондоне с 20 по 27 ноября.

"Мы прекрасно знаем, какому давлению со стороны властей в Великобритании подвергаются деятели культуры, бизнесмены, да и простые граждане, связанные с Россией. Сегодня кинофестиваль SIFFA выступает культурно-гуманитарным проектом, призванным содействовать развитию связей между народами России и Великобритании, а также способствовать налаживанию сферы гуманитарного сотрудничества двух стран", - отметил российский дипломат.

Как ранее заявила основатель и президент киносмотра Любовь Балагова-Кандур, фестиваль, проходящий при поддержке посольства России, призван не только знакомить жителей Соединенного Королевства с лентами, снятыми в СССР, России и других странах, но и "способствовать миру, гармонии и взаимопониманию между культурами в разделенном мире".

"В условиях весьма непростой международной обстановки сам факт проведения кинофестиваля является знаковым событием для представителей русскоязычной диаспоры и британских почитателей российского кинематографа", - отметил Келин, подчеркнувший, что около 2 тыс. человек посетили показы трех десятков кинолент, участвующих в конкурсной программе фестиваля, причем пять показов были премьерными.

Программа смотра

Фестиваль открылся фильмом "Пиковая дама" (The Queen of Spades), который в 1949 году снял британский режиссер Торолд Дикинсон по одноименной повести Александра Пушкина. Лента, которая номинировалась на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории "Лучший британский фильм", была отреставрирована Британским институтом кино.

В программу фестиваля также вошли драма "Одна война" (2009) режиссера Веры Глаголевой, "Брестская крепость" (2010) Александра Котта, документальные фильмы "3723 Вознесенский" (2023) Валерия Белова и "Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь" (2018)" Анатолия Бальчева, короткометражка "Тоша-мамонтоша" (2023), ставшая режиссерским дебютом для актрисы Оксаны Сташенко. Кроме того, впервые в Лондоне зрители смогли посмотреть документальный фильм "Цыганский миллиардер" (Gipsy Billionaire, 2023), посвященный британскому бизнесмену Альфи Бесту и ранее показанный на Каннском кинофестивале.

Премию "Ирида", присуждаемую жюри SIFFA, получил режиссер фильма "Горгона Медуза" Владимир Алеников "за выдающийся вклад в кино".