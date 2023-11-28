РФ уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия

Документ прекратит свое действие 21 мая 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Москва уведомила Токио о прекращении действия соглашения в области сокращения ядерного оружия, оно истечет 21 мая 2024 года. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 7 ноября №3114-р МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях от 13 октября 1993 года, - информировали на Смоленской площади. - Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года".

В МИД РФ отметили, что Япония под руководством премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, "включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей" РФ. В этих условиях, как указали в дипведомстве, Москва считает "невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы" национальной безопасности России.