Комитет Госдумы проведет заседание с комиссией Госсовета по ЖКХ 6 декабря

Председатель профильного комитета Сергей Пахомов заявил, что на грядущем заседании озвучит предложения по порядку работы с санитарно-защитными зонами и по нормативу размещения социальных объектов на земельных участках

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ проведет совместное заседание с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" 6 декабря. Об этом сообщил председатель профильного комитета Сергей Пахомов ("Единая Россия").

"6 декабря будем проводить в новом формате совместное заседание комиссии Госсовета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству и комитета, на котором обсудим в числе прочих как раз и наше предложение по модернизации рынка управления домами", - рассказал Пахомов во время брифинга, посвященного основным направлениям работы комитета Думы по строительству и ЖКХ в период осенней парламентской сессии.

Он добавил, что в своем выступлении на грядущем заседании озвучит предложения по порядку работы с санитарно-защитными зонами и по нормативу размещения социальных объектов на земельных участках.

"Этот новый формат позволит нам сразу выяснить позицию Госсовета, получить мнение губернаторов, комитета и к каким-то решениям прийти", - заключил Пахомов.

Ранее на выездном заседании в Уфе Пахомов сообщал, что перед комитетом стоит задача скорректировать нормы на рынке управления многоквартирными домами, усилив роль государства. Он отмечал, что действующие правила управления домами уже устарели. При этом, по словам Пахомова, комитет сделает все возможное, чтобы наряду с усилением роли власти сохранить конкуренцию и свободный рынок.