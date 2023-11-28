Путин заявил, что о будущем РФ и ее народа нужно думать при любых обстоятельствах

По словам президента, "страна всегда думала о будущем"

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что о будущем страны и ее народа нужно думать при любых обстоятельствах.

Выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава государства напомнил о страницах истории, в том числе советского периода. "Страна всегда думала о будущем, и мы с вами, конечно, должны поступать именно таким образом - всегда, при любых обстоятельствах думать о будущем народа и нашего государства. Мы так и делаем", - указал Путин.

Говоря о том, что "через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны весь мир узнал русское слово "спутник", президент отметил, что это свидетельствует "о прогрессе, которого страна добивалась даже в очень сложные для нее времена". На его взгляд, "это стало возможным, потому что даже в самые критические моменты Великой Отечественной войны ядерщики и ракетчики продолжали работать над этими темами, над тем, что является - было на тот момент - стратегически важным и необходимым, хотя в данный момент времени, тогда, ничего не было важнее, чем, допустим, удержать фронт либо одержать очередную победу на поле боя".