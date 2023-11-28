Грушко заявил, что Россия едет на СМИД ОБСЕ с боевым настроем

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская сторона едет на совещание глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Северной Македонии с боевым настроем, для возвращения организации к ее изначальным принципам безопасности и сотрудничества. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях форума "Примаковские чтения".

Грушко на вопрос о том, с каким настроем едет на соответствующую встречу российская делегация ответил: "С боевым настроем".

"Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] уже сформулировал нашу позицию. Мы будем там настаивать на возвращении ОБСЕ к ее изначальным принципам, к изначальному предназначению, - отметил дипломат. - Если ОБСЕ хочет играть хоть какую-то роль, то надо возвращаться к тому, ради чего она создавалась".