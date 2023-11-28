Грушко назвал нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ

Замглавы МИД РФ посоветовал журналистам обращаться по этому вопросу к финской стороне

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией нерациональное.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях форума "Примаковские чтения".

"Мы можем комментировать рациональные какие-то решения, тогда можно искать логику. А решение [Финляндии о закрытии КПП] - нерациональное", - сказал замминистра, посоветовав обращаться по этому вопросу к финской стороне.

По словам Грушко, в результате этого решения Хельсинки будут страдать финские граждане.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП, оставив только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили вероятность полного закрытия пропускных пунктов, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не иссяк. Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости его страна может закрыть всю границу с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва глубоко сожалеет в связи с возможным решением Хельсинки закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.