Замглавы МИД РФ и посол Ирана в Москве обсудили палестино-израильский конфликт

Особое внимание стороны уделили гуманитарной обстановке в секторе Газа

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и гуманитарную обстановку в секторе Газа.

"28 ноября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М. Л. Богданов принял посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали по его просьбе. В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Особое внимание было уделено гуманитарной обстановке в секторе Газа", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны также затронули другие актуальные темы ближневосточной повестки.