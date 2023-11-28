Небензя заявил, что Сирия находится на грани втягивания в ближневосточный конфликт

Тяжелая ситуация в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта, считает постоянный представитель России при ООН

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Сирия балансирует на грани втягивания в масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обстановке в арабской республике.

"Тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Страна, как и ряд ее соседей по региону, буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию", - сказал он.

Небензя добавил, что Россия поддерживает восстановление работы Конституционного комитета "в рамках продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН".