Небензя заявил, что США фактически прекратили борьбу с ИГ в Сирии

По мнению постоянного представителя России при ООН, США "давно используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил"

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. США и их союзники практически полностью прекратили борьбу с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном обстановке в арабской республике.

"Крайне дестабилизирующую роль по-прежнему играют региональные интервенции западников под предлогом якобы борьбы с терроризмом. Именно под этим лозунгом США и их союзники незаконно присутствуют с 2014 года в Сирии. При этом борьбу с ИГ и "Аль-Каидой" в арабской стране западники фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал он.

"Листированных же Советом Безопасности ООН террористов [из группировки] "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), контролирующих [провинцию] Идлиб, американцы и европейцы пытаются обелить, осуждая Дамаск и его союзников за борьбу с ними", - добавил дипломат.