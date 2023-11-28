Ковальчук назвал важным пример Ирана в преодолении давления США

Иран находится под жесточайшими санкциями США уже более 40 лет, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Иран более 40 лет находится под действием жестких санкций США и являет собой важный пример их преодоления. Такое мнение выразил на III Конгрессе молодых ученых президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Ранее Иран вошел в состав международного центра синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК. Членами этой организации уже являются Белоруссия, Узбекистан и Казахстан. На прошлой неделе было подписано соглашение о вступлении в центр Таджикистана.

"Иран находится под жесточайшими санкциями США уже 40 с лишним лет. Это огромная страна <...> с очень молодым и активным населением. Она преодолела, <...> справилась с этим - трудно, тяжело, но справилась. В этом смысле народ Ирана заслуживает самого глубокого уважения", - сказал Ковальчук.

Глава Курчатовского института отметил, что пример Ирана для России, как и пример развития РФ в условиях внешнего давления сегодня, "исключительно важен" для представителей двух стран.

О центре

Международный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований создан на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики им. Б. П. Константинова, который входит в состав НИЦ "Курчатовский институт". Реактор ПИК - один из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.

ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.